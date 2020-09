Neder-Over-Heembeek réinvente la brocante. La troisième et dernière balade-brocante aura lieu ce dimanche 20 septembre de 11h à 16h.

170 personne sont participé à la précédente du 30 août. "Un vrai succès !", précisent les organisateurs.

"Le principe de cette balade-brocante est simple, expliquent les organisateurs. Les gens vendent devant chez eux, en laissant un passage raisonnable pour les piétons, ou dans leur garage s’ils en ont un. Il faut veiller à bien respecter la distance physique et porter un masque".

Un itinéraire virtuel sur Google Maps est mis à disposition sur www.gcnohva.be et sur les pages Facebook de Linving en ville et 1120 neder-Over-Heembeek. Cet itinéraire virtuel a l’avantage de vous donner toujours la version la plus à jour. Sur la carte, seont également précisés les endroits où le visiteur pourra se désinfecter les mains gratuitement.

Le lien Google Maps peut aussi être envoyé par demande whatsapp (0475700803), pour que vous puissiez le transférer via votre gsm à vos contacts. Il y aura également des flyers disponibles au début de la balade au N°4 chemin du Rossignol ainsi qu’une affiche avec un plan sur la place Peter Benoit.

Dimanche, d'autres événements gratuits se dérouleront sur la place Peter-Benoit (sur inscription). Il y a notamment un “apéro en couleurs” de 12h à 13h30 et des cours de rollers de 13h30 à 15h30. Tout cela organisé par le GC NOHVA dans le cadre de leur programme d’animations d’été “Living en Ville”