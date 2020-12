Depuis le début de la crise sanitaire, Iriscare distribue régulièrement du matériel afin de soutenir les services et institutions bruxelloises. Ce 16 décembre, la dernière livraison a été effectuée. Dès janvier 2021, les institutions pourront faire leur commande directement via la centrale de marchés publics lancée, depuis ce 12 novembre, par Iriscare. Les institutions bruxelloises intéressées sont d'ores et déjà invitées à s'inscrire via le formulaire en ligne.

Tout au long de la crise, Iriscare a notamment livré 5 964 900 masques chirurgicaux, 210 774 masques FFP2, 177 953 masques en tissu, 991 013 masques en tissu bicouches, 89 356 visières, 5 267 123 gants, 409 900 surchaussures et 231 426 blouses jetables.