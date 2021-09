La onzième édition de la semaine du son se clôture, ce dimanche 5 septembre après une vingtaine de concerts et une infinité d’activités autour du son sous toutes ses formes. Masterclasses, conférences, ateliers, séances d’écoute commentées, elles ont lieu depuis lundi et se poursuivront encore ce week-end. La semaine du son est un évènement entièrement gratuit et organisé par l’ASBL Halolalune.

Au programme ce week-end, parmi bien d’autres choses, un atelier autour de sa voix au studio 2 (Flagey), un salon d’écoute sur les jeunes et la pandémie, ou « Curupira, bête des bois », une installation qui plonge en plein milieu de la forêt Amazonienne, de ses sons inconnus et inquiétants.