Plusieurs organisations agricoles, défendant une agriculture paysanne, seront représentées ce dimanche à Bruxelles à l'occasion de la chaîne humaine prévue, alors que la COP25 bat son plein à Madrid, pour soutenir une politique ambitieuse de lutte contre les changements climatique.

Pour le Mouvement d'Action Paysanne (MAP), la Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (Fugea), le BoerenForum, le MIG (Association de producteurs de lait) et le Flemish Milk Board (FMB), l'agriculture paysanne est une solution à la crise climatique et doit être soutenue concrètement par le monde politique.

Les organisations paysannes profiteront de l'action à Bruxelles pour y exposer "comment l'agriculture paysanne peut répondre à nos besoins alimentaires tout en contrant le réchauffement climatique et en préservant la biodiversité".

Et pourtant, en Belgique, l'agriculture familiale perd du terrain au profit de grandes industries agricoles, poussées "par le courant politique actuel prônant le libre-échange, la spécialisation des exploitations, la non-régulation des productions", regrettent-elles.