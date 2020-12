Depuis la fin du mois mars, le service Recherche et Verbalisation de l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) utilise des caméras pour détecter et tracer les dépôts clandestins. C’est ce qui ressort d’une réponse obtenue par la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) auprès du ministre bruxellois compétent, Alain Maron (Ecolo). "Après plusieurs mois de service, 227 PV ont déjà été dressés via ce système, ce qui montre clairement que ces caméras sont un outil précieux dans la lutte contre les dépôts clandestins", se réjouit Bianca Debaets.

Au total, six caméras semi-mobiles sont utilisées pour traquer les auteurs de dépôts clandestins. Depuis fin mars, elles ont permis de dresser 227 PV dans sept communes bruxelloises. A Berchem-Sainte-Agathe, 80 PV ont été émis via ce système. Suivent Anderlecht (57), Forest (41), la Ville de Bruxelles (40), Molenbeek-Saint-Jean (5), Etterbeek (3) et Ixelles (1 ).

"Ce n'est plus un secret pour personne : on peut nettement mieux faire en matière de propreté publique en Région de Bruxelles-Capitale", poursuit Bianca Debaets. "Via une autre réponse reçue précédemment, on sait qu’au cours des dix premiers mois de 2020, près de 36.000 incidents liés à des déchets et dépôts clandestins ont été signalés via Fix My Street, ce qui est déjà beaucoup plus que le nombre total d’incidents de 2019. Mais désormais, grâce à ces caméras, Bruxelles-Propreté bénéficie d'un outil précieux pour renforcer la lutte contre les dépôts clandestins. Le parquet dispose, lui, de six mois pour décider si l'affaire sera poursuivie ou renvoyée à Bruxelles-Propreté pour une sanction administrative, de telle sorte que les premières amendes suivront probablement dans le courant de ce mois de décembre. Au total, on comptabilise déjà 32.200 euros de frais d’enlèvement qui sont imputés aux auteurs des faits. A ce stade, seule une infime partie du montant de ces amendes a été encaissé."