bruxelles-ville Le CPAS bruxellois et Sodexo lancent un projet pilote : 35 euros pour 3 211 enfants.

Aurélie M’Putu (38 ans) est venue chercher sa toute nouvelle carte Sodexo hier midi à l’antenne CPAS des Marolles. Cette mère de cinq enfants, dont l’aîné a 12 ans, va pouvoir acheter de la nourriture dans l’un des 22 000 magasins bruxellois acceptant les cartes Sodexo. Sa carte a été créditée de 175 euros, soit 35 euros par enfant. "Pour moi, c’est une vraie bouffée d’oxygène, explique-t-elle. En ce moment, je ne m’en sors pas. Tout part dans mon loyer et mes factures. Alors cette aide va me permettre d’acheter de la nourriture pour mes enfants." De la nourriture qu’elle choisira elle-même, contrairement aux colis alimentaires où il n’y a pas le choix. "Je vais pouvoir aller dans des magasins d’alimentation africaine."

Aurélie fait partie des 1 557 familles bruxelloises émargeant au CPAS qui peuvent bénéficier de cette carte alimentaire ou ticket S. Au total, 3 211 enfants bruxellois sont ainsi aidés par le CPAS de la Ville de Bruxelles grâce à l’aide du fédéral.

"C’est une façon de compléter l’aide alimentaire existante, explique la présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles, Karine Lalieux (PS). Depuis le début du confinement, ces enfants ne bénéficient plus de la collation ou du repas scolaire proposés à l’école. Cela fait grimper la facture alimentation de ces familles précarisées. Sans oublier les factures d’énergie et de télécoms qui ont également augmenté durant le confinement. On sait que cela n’est pas suffisant, on sait que c’est un one-shot mais il s’agit d’une solution complémentaire à celles existantes. Le vrai problème réside dans le fait que les allocations sociales ne sont pas assez élevées pour permettre à ces familles de vivre décemment."

Le nombre de rations alimentaires distribuées par le CPAS bruxellois a en effet plus que doublé durant la période de confinement : 23 817 en mai dernier contre 11 962 en mai 2019.

Ce projet pilote mené avec la firme Sodexo a également été lancé à Saint-Josse-ten-Noode, Gooïk et Leuven. Sodexo offre la carte et la prestation de service. "Depuis deux ans, nous travaillons, entre autres, à la mise en place de projets destinés à rendre notre société plus inclusive, explique Jérôme Lemouchoux, CEO de la branche Benefits&Rewards chez Sodexo. Ce projet pilote constitue un geste solidaire qui correspond parfaitement à ce que nous voulons faire." Au total, Sodexo a délivré 2 000 cartes alimentaires.