Au total, l'administration fédérale aux Finances recherche 250 postes néerlandophones et plus de 120 postes francophones. Ils sont tous publiés sur le site du Selor et nécessittent des niveaux, essentiellement, master et bachelier. Cette bourse à l'emploi se déroule à Anderlecht, dans la salle The Egg située 175 rue Bara. Elle a lieu de 18h à 22h.

Les postes à pourvoir sont les suivants : e-auditeur, transfer pricing, testeur IT, traducteur-téviseur FR-NL. En 2020, le SPF Finances prévoit d'également embaucher environ 1.500 agents statutaires et Rosetta.

Toutes les informations sur jobfin.be.