La manifestation s'est déroulée sans incident mais a provoqué des embouteillages. Les motards belges et français s'étaient rassemblés sur le coup de 14h30 près de l'Atomium avant de se diriger vers la petite ceinture et de terminer au Cinquantenaire.

Ils manifestaient contre l'introduction d'un contrôle technique obligatoire pour les motos à partir de janvier 2022, imposé par une directive européenne. Selon les manifestants, cette obligation est inutile puisqu'ils entretiennent leur véhicule afin d'assurer leur sécurité.

La directive européenne prévoit notamment que tous les scooters et motos de quatre ans ou plus doivent subir un contrôle technique tous les deux ans. Un contrôle technique est également obligatoire en cas de revente du véhicule ou après un accident. Selon l'UE, cette mesure permettra de réduire le nombre d'accidents causés par un mauvais entretien et de lutter contre la pollution environnementale et sonore.