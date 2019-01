Comme chaque année, les Verts se sont rendus en différents lieux de la capitale pour distribuer des chocolats aux usagers de la Stib. Un moyen de les "féliciter" d'opter pour les transports en commun.

"Bruxelles serait la ville la plus embouteillée d'Europe, l’air que nous respirons est responsable de multiples pathologies : 12 000 décès par an et 16 milliards de dépenses en soins de santé. La disparition de certains trains ou bus poussent les moins motorisés d’entre-nous à se lever aux aurores, dans le meilleur des cas. Et si on offrait un nouveau départ à nos transports en commun ? Chez Ecolo Groen, nous voulons refinancer tous nos transports en commun, pour qu’ils soient : plus à l’heure, plus confortables, plus rapides, plus fréquents, plus nombreux ! Ensemble, engageons-nous pour que 2019 soit le premier pas vers une mobilité renouvelée, moderne et efficace !", ont-ils fait valoir.