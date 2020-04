Lors de différents contrôles liés aux déplacements non essentiels menés samedi soir par la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, plus d'un conducteur sur dix contrôlés s'est révélé positif à un test d'alcoolémie. Un chauffeur était également sous l'influence de drogues. La police a procédé au retrait immédiat de quatre permis de conduire.

Les contrôlés ont été effectués entre samedi 22h00 et dimanche 7h00. Au total, 102 véhicules ont été contrôlées. Douze conducteurs étaient sous l'influence de l'alcool et un avait consommé de la drogue. Un total de 33 pv ont par ailleurs été dressés pour des déplacements non indispensables.