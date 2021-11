Would You React est un collectif belge qui réalise des vidéos basées sur des expériences sociales visant à susciter le débat autour de thèmes sensibles. La dernière en date, dévoilée voici quelques jours sur leur chaîne YouTube, montre des enfants tenus en laisse sur le piétonnier bruxellois.

En diffusant ces images, le collectif s'interroge: "Est-il tolérable dans notre société d'accrocher son enfant?" La vidéo choc a déjà été vue près de 300.000 fois sur YouTube.

Mais alors, comment les gens réagissent-ils? "Dans la vidéo, nous remarquons que les regards envers la mère sont nombreux mais que les réactions restent, elles, malgré tout peu nombreuses jusqu’au moment où nous décidons d’utiliser la laisse de chien", explique Jonathan Lambinet, le réalisateur-producteur.

Un autre moment fort est celui où la mère décide de laisser son enfant attaché à un poteau pendant qu'elle va faire ses courses. La sécurité interviendra alors et réprimandera la mère de famille... avant que l'équipe de tournage ne vienne remettre de l'ordre et expliquer les dessous de la scène.

"Il s’agit d’une expérience sociale qui sert à ouvrir le débat et non pas imposer son point de vue à l'autre", explique le collectif. Quant aux avis sur l'utilisation de la laisse ou du harnais pour les enfants, Would You React précise: "Certains sont pour mais dans certains cas précis, comme par exemple dans un parc d'attraction, pour des enfants hyperactifs pour éviter un accident, ou encore pour les enfants autistes. Par contre, certains sont contre car le harnais/laisse va à l'encontre de la liberté de l'enfant."

Toutes les réactions ont été compilées dans la vidéo à découvrir ci-dessus.