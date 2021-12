Le marché de seconde main a, vous l’avez sans doute remarqué, le vent en poupe dans la capitale. Friperies, magasins de livres… Bruxelles s’avère particulièrement bien lotie en termes de commerces de deuxième main.

Afin de donner un coup de pouce à cette économie circulaire, la Ville de Bruxelles a lancé une campagne intitulée "Option B". “Parmi les actions du plan de relance et de soutien économique, nous voulions positionner la Ville de Bruxelles comme tête de file du marché très tendance du vintage. Bruxelles regorge de magasins de seconde main qui attirent un public toujours plus nombreux et confirment l’incroyable diversité de l’offre commerciale de notre ville", commente l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi).

Une carte et des parcours

Une centaine d’adresses vintage et seconde main ont été recensées dans les quartiers commerçants, et regroupés au sein de trois parcours ("circulaires pour pas un rond", "le luxe ne meurt jamais" et "la mode, c’est moi").

On y retrouve bien sûr les incontournables comme Pêle-Mêle (livres, DVD et vinyles), "La Vaisselle au kilo", les friperies des Marolles, la "Librairie polytechnique" spécialisée dans les livres scolaires… mais aussi des adresses plus étonnantes et spécifiques, comme notamment les réparateurs de smartphones et ordinateurs.