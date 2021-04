Plus de 350 signatures étaient déjà recueillies vendredi à 13h15. Valérie Bombaerts, porte-parole de l'université, a souligné vendredi matin que la session de juin se déroulera majoritairement à distance et qu'environ 20% seulement des examens seront organisés en présentiel pour les étudiants de BA1 et BA2 dans le respect strict des règles sanitaires.

La Fédev, Fédération des étudiants engagés et visionnaires, a lancé cette pétition avec le soutien de deux autres cercles étudiants de l'ULB. Ils estiment que c'est une question de cohérence, l'année s'étant déroulée en distanciel, les examens devraient, selon eux, se tenir sous la même forme.

Ils demandent aussi à être informés des dispositifs qui seront déployés pour protéger la santé mentale et économique des jeunes et à ce qu'ils puissent être plus impliqués dans les débats publics qui les concernent.

Valérie Bombaerts assure que "les autorités de l'université ont souhaité placer les étudiantes et étudiants de l'ULB au cœur d'un processus de décision relatif à l'organisation de leur retour sur les campus lorsque celui-ci pourra être envisagé plus largement tout en tenant compte sans doute encore de certaines contraintes sanitaires". Le projet "Back to campus" a été lancé en février dernier. La commission délibérative étudiante s'est réunie cette semaine afin d'analyser les données récoltées auprès des étudiants. Elle va maintenant formuler des recommandations dans un rapport qui sera remis aux autorités de l'ULB dans les prochaines semaines.