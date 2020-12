Institutrice, elle est en charge depuis la rentrée d'une nouvelle classe de maternelle. "J'ai reçu un local mais très peu de matériel pour occuper les enfants. Ils ont quelques jeux mais c'est vite devenu très redondant." En cause : l'annulation de toutes les festivités et événements scolaires qui permettent de renflouer les caisses de l'école. "Le budget était amaigri cet année mais je ne voulais pas que ça enlève la magie de la Saint-Nicolas. Je me suis donc demandé comment offrir plus de richesse, de diversité aux enfants à un moindre prix."

D'abord hésitante, Marie-Laure Dupuis finit par demander de l'aide via le groupe Facebook Evere 4 ever. "Je ne savais pas comment les gens allaient réagir mais comme la pire chose qui aurait pu arriver était de recevoir des réponses négatives, des collègues m'ont dit de me lancer. J'ai expliqué la situation et demandé si les gens auraient dans leur grenier des jouets à me vendre à petit prix, voire à me donner."

© D.R.

Sa bouteille à la mer ne tarde pas à lui être renvoyée pleine de réponses positives. "C'était une surprise incroyable, je ne pouvais pas espérer un centième de ce qui s'est passé. Enormément d'Everois(es) m'ont contactée pour me demander ce dont j'avais besoin ou me proposer de venir jusque chez moi pour déposer des jeux." L'institutrice propose systématiquement une petite rémunération mais la majorité des citoyens est unanime : "C'est Saint-Nicolas qui offre !"

Vendredi matin, ses élèves ont ainsi redécouvert leur classe, pleine de cadeaux du patron des écoliers. "Ils ne s'y attendaient pas ! Les enfants couraient de gauche à droite, voulaient tout essayer tout de suite. C'était très émouvant, je ne pouvais pas rêver mieux pour eux. Je me retrouve avec une classe idéale, grâce à la générosité citoyenne."