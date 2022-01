Les résidents des rues autour de Kasterlindenstraat ont demandé une solution face au trafic croissant. Lors d’une journée normale, ces rues résidentielles font face à des milliers de voitures qui les traversent.

En juin, il a été suggéré de maintenir le trafic dans Berchemstraat, Kattebroekstraat, mais il y avait trop d'inquiétudes quant à l'accès à la sortie 12 et le trafic supplémentaire qui impacterait Thaborstraat et De Bergen. "En mettant les caméras sur Thaborstraat et De Bergen, la sortie 12 reste accessible", explique Stijn Quaghebeur (N-VA).

Il existe un accord d'un an extensible pour la location des caméras. En poursuivant la circulation dans la rue, la municipalité décourage l'automobiliste de rouler du centre de Dilbeek vers Bruxelles.

En bref, le trafic continu est interdit à partir de fin février 2022 pendant les heures de pointe des jours ouvrables de 6h30 à 21h30 et de 15h30 à 19h00. Une caméra enregistrera toutes les voitures pendant ces heures. Une période de sensibilisation a déjà commencé et une amende est prévue à ceux qui transgressent à partir de mars 2022.