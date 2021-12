Deux riverains suspectent les travaux du Westland Shopping de dégrader leur maison.

"En dehors des 50 mètres, c’est comme s’il n’y avait plus de nuisances." Depuis le début des travaux du Westland Shopping en 2019, Philippe et Kelly se sentent ignorés. "Depuis deux ans, il y a des camions qui passent, des travaux qui font trembler toute la maison. On a dû refaire la salle de bains, il y a eu un écart entre le mur et la véranda, des fissures sur la façade, tout a bougé."

La maison, qui appartenait au grand-père de Kelly et dans laquelle elle vit depuis 30 ans, est située à environ 100 mètres du Westland. Ils sont donc en dehors du cercle de 50 mètres autour des travaux. C’est seulement dans ce périmètre qu’une expertise est obligatoire avant le lancement d’un chantier.

(...)