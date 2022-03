La cheffe Leslie Winandy et Takeaway.com ouvrent une gaufrerie éphémère, ce vendredi à Bruxelles. Objectif : récolter des fonds pour les Restos du Cœur à l'occasion de la Journée internationale de la gaufre

Leslie s'installera à Saint-Gilles toute la journée. Elle créera deux gaufres de Bruxelles en édition limitée, en version salée ou sucrée. Tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœu. Les Bruxellois pourront commander leur gaufre le 25 mars et se faire livrer à domicile par Takeaway.com.

Star de l'émission TV Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?, Leslie vous proposera donc une version salée ‘Ocean Vibes’ (truite saumonée, crème d’agrumes, oignons pickles et herbes fraîches) - ou une version sucrée ‘Sweet Dream’ (nappée d'une sauce au chocolat Côte d'Or, crème banane citron vert, chantilly, cookies et caramel beurre salée)/

"La gaufre de Bruxelles est un véritable classique de la gastronomie belge. Et pourtant, on peut la manger à toute heure de la journée. Au petit-déjeuner ou à midi, au goûter ou en dessert. En cette journée internationale de la gaufre, nous pouvons être fiers de notre gaufre", assure la cheffe.

"Plus que jamais, notre association a besoin de soutien. Nous constatons que de plus en plus de Belges ont du mal à boucler leurs fins de mois. Comme Takeaway.com, nous rassemblons les personnes autour d'un repas et/ou un dessert savoureux. Cette action locale menée dans le cadre de la Journée internationale de la gaufre contribuera à aider les plus démunis", embraye Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Cœur.

Les gaufres sont à commander exclusivement à la ‘Gaufrerie Leslie’ le 25 mars sur le site web et l’app de Takeaway.com, en version sucrée (8 €) ou salée (10 €) ou duo (15 €), de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 21h00.