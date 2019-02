"Nous, le peuple, sommes déjà écrasés par les factures trop élevées, alors que dans le même temps IKEA et Coca-Cola ne paye quasiment pas d’impôt", déplorent-ils.

Des Gilets Jaunes bruxellois se rassembleront devant le magasin IKEA à Anderlecht ce samedi 2 février à partir de 12h.



"Nous dénonçons que cette multinationale ne paye quasiment pas d'impôt, qu'elle détruit la planète en détruisant les forêts, qu'elle supprime des emplois dans le monde et en Belgique. Nous irons donc bloquer symboliquement le IKEA d'Anderlecht chaussée de Mons 1432. Nous encouragerons les clients à ne pas faire d'achat chez IKEA ce samedi et distribuerons des tracts. Nous irons aussi rendre visite à Coca-Cola juste à coté, car cette firme, elle aussi détruit la planète et supprime des emplois", expliquent les organisateurs.

"Nous, le peuple, sommes déjà écrasés par les factures trop élevées, nous sommes écrasés par les taxes injustes, alors que dans le même temps IKEA et Coca-Cola ne paye quasiment pas d’impôt. Nous refusons aussi de payer, comme si nous étions responsables de la pollution et du réchauffement climatique, alors que des grosses entreprises comme IKEA détruisent 1% de la surface boisée mondiale chaque année, que Coca-Cola détruit les nappes phréatiques", poursuivent-ils.