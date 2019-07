Depuis quelques jours sur Facebook, les riverains des Jardins de Jette partagent leur incompréhension vis-à-vis du manque d'entretien de leur quartier. Dans leur viseur : des mauvaises herbes "qui montent jusqu'à un mètre septante" et des haies non coupées qui bloquent les passages pour poussettes et personnes handicapées. "La commune a taillé les haies en avril parce que ça ne ressemblait plus à rien mais depuis, on ne voit plus du tout les ouvriers communaux. On se sent un peu oublié", déplore Anne Vossen, du comité de quartier Les Jardins de Jette.

"Entièrement d'accord, plus rien n'est entretenu comme avant. Les escaliers sont remplis de mauvaises herbes et il a fallu je ne sais combien de temps pour que les haies soient coupées. Je n'arrivais même plus à aller sur le trottoir pour prendre le tram, tellement les haies et les buissons étaient envahissant. Cela fait négligé et ne donne pas du tout une bonne image du quartier", ajoute une riveraine.

© D.R.



Outre l'aspect inesthétique, les Jettois dénoncent les problèmes sanitaires qu'une telle situation peut engendrer : "Plusieurs chiens du voisinage ont attrapé des tiques et des épillets. L'un d'eux a eu besoin d'une intervention chez le vétérinaire", indique Anne Vossen qui pointe également les dalles manquantes dans les escaliers qui mènent à l'UZ pédiatrie : "Un jour, quelqu'un va se blesser."

© D.R.



De son côté, la commune tient à assurer que le quartier fait bien partie de ses priorités : "C'est l'une des zones qui demande le plus de main-d'oeuvre. J'ai bien reçu l'un ou l'autre mail de riverains en fin de semaine dernière et depuis, une grande partie des haies a été taillée", précise Bernard Van Nuffel (Ecolo). L'échevin de l'Aménagement urbain explique que les pelouses sont désormais entretenues selon la méthode du fauchage tardif. "On laisse monter l'herbe pour que des fleurs fleurissent. Ca implique qu'on tond moins souvent mais pas qu'on laisse des quartiers à l'abandon."

Bernad Van Nuffel admet que cela peut donner un aspect plus "sauvage" au quartier et affirme que "les mauvaises herbes, ça n'existe pas : il n'y a que des herbes sauvages". Pour éviter tout problème sanitaire, il annonce qu'une bande sera tondue à ras le long des chemins, permettant aux chiens des riverains de se promener en tout sécurité.