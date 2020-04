Les vivres sont collectés dans le local de l'Espoirs Molenbeek, situé au 48 rue de Ribaucourt.

La solidarité continue de s'organiser en pleine période de confinement. Du côté de Molenbeek, les membres de l'association Futsal Espoirs Molenbeek récoltent des vivres depuis ce début de semaine pour les distribuer aux personnes dans le besoin.

"Nous avons vu l'initiative d'Anneessens 25 et vu que la demande est énorme, nous avons également décidé d'ouvrir un point de collecte situé au 48 rue de Ribaucourt à Molenbeek", explique Oussama Karam Ziani, membre de l'association.

C'est ainsi qu'en collaboration avec les jeunes du quartier, l'association s'occupe de récolter des dons pour aller faire des courses. Et afin d'éviter un afflux de gens qui se rendent dans le local pour récolter les vivres, ce sont les membres de l'association qui se chargent des livraisons.

© Bauweraerts



"Les gens font des dons financiers mais certains commerçants nous offrent également des sacs de pomme de terre, d'oignons, etc.", poursuit Karam Ziani. "Nous achetons toutes sortes de vivres comme des pâtes, du lait, des oeufs, de l'eau, de la farine, du sel, du sucre, du riz, de la sauce tomate, des biscuits, du miel, mais également du shampoing ou du dentrifrice."

Depuis le début de la semaine, le téléphone n'arrête pas de sonner et les membres de l'association sont surchargés. "Nous distribuons entre 100 et 150 colis par jour. Nous couvrons tout Bruxelles mais les demandes principales viennent des communes avoisinantes comme Jette, Koekelberg, Ganshoren ou Berchem", poursuit Oussama.

"On vit une période très particulière et c'est maintenant qu'il faut se montrer solidaire. Je tiens à remercier tous les donateurs, les commerçants de Molenbeek qui nous offrent des vivres, les grossistes et évidemment les citoyens qui viennent déposer les denrées", conclut Oussama.

Pour contribuer à cet élan de solidarité, les bénévoles peuvent se manifester sur la page Facebook Futsal Espoirs Molenbeek.