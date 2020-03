Dans les cuisines du restaurant ucclois Luca, Vsevolod et Barbara s’activent en ce dimanche après-midi. Depuis une semaine, les deux Bruxellois préparent des repas qu’ils distribuent aux personnes dans le besoin, notamment des sans-abri. Ils récoltent pour cela les invendus dans les magasins de leur quartier. En voiture, ils réalisent ensuite une maraude pour toucher le plus grand nombre.

À l’origine du projet, Vsevolod est bénévole dans plusieurs associations bruxelloises. Dès la mise en place des premières mesures de confinement en Belgique, le jeune homme pense à leurs conséquences pour les personnes les plus précaires. "J’ai tout de suite proposé mon aide dans mon quartier et via Facebook. J’ai reçu pas mal de réponses positives donc on a lancé plusieurs initiatives pour soutenir les populations fragilisées." Bien conscient que toutes les franges de la population n’ont pas accès aux réseaux sociaux, le Bruxellois participe à la conception d’affiches qu’il dépose dans les boîtes aux lettres pour informer les personnes âgées des aides proposées.

"Très vite, les initiatives se sont autogérées et je me suis lancé dans l’aide aux sans-abri. Des bâtiments ont été réquisitionnés pour les accueillir mais des repas ne leur sont pas forcément proposés. J’essaie de combler ce manque alimentaire." Il y a une semaine, il décide donc de cuisiner seul chez lui, dans l’urgence et "un peu à l’arrache" avant de commencer sa première maraude. Très vite, d’autres citoyens lui proposent de l’aide. Le gérant du restaurant Luca lui donne les clés de sa cuisine, lui permettant de préparer les repas dans un environnement professionnel.

Le jeune homme tient à offrir de bons plats, réalisés avec des produits de qualité. Hier, il a reçu 50 kg de frites fraîches et a distribué une salade avec mayonnaise faite maison, aujourd’hui il prévoit des barquettes de pâtes. "On commence à stocker des aliments dans la cuisine. On a par exemple reçu beaucoup de viande. Je l’ai mise à décongeler, on la cuisinera demain. L’idée est de faire un maximum de plats chauds parce qu’ils y ont rarement accès. Et puis, on fait attention à donner de bonnes rations pour qu’ils mangent à leur faim et soient repus au moins jusqu’au lendemain."

"Ils", ce sont les membres du personnel de l’hôpital d’Ixelles et les sans-abri qu’il croise à Flagey, Trône ou Porte de Namur. "On veut soutenir au mieux les personnes les plus précaires là où elles sont. J’ai rencontré un sans-abri qui m’a dit être logé avec neuf autres personnes dans un hôtel réquisitionné. On leur prévoit à manger le midi mais pas le soir donc je vais essayer de les intégrer à nos maraudes." Chaque soir, des citoyens motorisés viennent chercher des barquettes pour les distribuer dans un quartier précis. "On fait en fonction de ce qu’on reçoit chaque jour mais l’ambition est que ça grandisse de plus en plus. On reçoit beaucoup de propositions de coups de main donc j’aimerais créer des binômes qui distribueraient les repas dans une zone définie." Un système permettant de toucher un maximum de personnes tout en respectant les mesures de confinement.

Vsevolod et ses camarades veillent à respecter les mesures d’hygiène à la lettre. "On n’est pas plus de deux par voiture, on veille à tout désinfecter, à toujours porter des gants et à se procurer des masques. On est très à cheval là-dessus parce qu’on sait que sinon on ne pourra pas continuer."