Barrières Nadar, marquages au sol, gel hydroalcoolique, gardes de sécurité. Le plus important pôle commercial du pays a tout mis en oeuvre pour accueillir au mieux la clientèle dès lundi.

112 clients maximum chez Zara, 10 chez Okaïdi, 7 chez Ken, 36 chez Nike, 3 000 dans city 2, etc. Les commerces de la rue Neuve et du shopping center City 2, plus important pôle commercial de Belgique, sont prêts à accueillir la clientèle dès lundi. Afin de permettre le respect des mesures de distanciation physique, la Ville de Bruxelles a mis en place quelques mesures extraordinaires. Ainsi, la rue Neuve a été scindée en deux dans sa longueur avec des barrières Nadar, des îlots directionnels (sorte de rond-point pour piétons) permettent de faire demi-tour aisément tandis qu'au sol, des marquages indiquent aux clients à quel endroit ils doivent faire la file.

"Nous allons également installer deux grandes arches aux deux entrées de la rue Neuve", détaille l'échevin bruxellois du Commerce Fabian Maingain. "Y seront rappelées les règles de distanciation, la gestion du flux piéton et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des clients."

A l'entrée de chaque magasin, un garde de sécurité gérera le flux de clients. Les règles sont simples, et définies par le ministère de l'Intérieur : un client par 10 mètres carré, pas un de plus. Pour les plus petits commerces (20 m2), c'est deux clients à la fois. "Nous conseillons également fortement le port du masque même s'il n'est pas obligatoire", embraye l'élu Défi. Aux gardes de sécurité payés par les commerces, la Ville de Bruxelles enverra des stewards et renforcera la présence policière. Dont coût ; 100 000 euros, "dont, espère-t-on, une partie sera prise en charge la Région bruxelloise", remarque de son côté le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

La rue Neuve et le shopping center City concentrent plus de 160 magasins et emploient 4 000 personnes. "On parle de reprise économique mais il ne faut pas oublier que derrière ces 4 000 personnes, il y a des familles. C'est donc aussi une reprise sociale", avance le maïeur bruxellois.

Nul ne sait pour l'instant si les clients vont se ruer dans les magasins dès lundi. "On ne s'attend pas à avoir 100 000 personnes dès lundi", cadre Philippe Close. "Impossible à prévoir", enchaîne Fabian Maingain. "En Allemagne, le taux de fréquentation atteint 30% par rapport à d'habitude." Le CEO d'AG Real Estate, propriétaire du centre commercial City 2, Amaury De Crombrugghe table quant à lui sur une fréquentation à 20% du flot classique. "On ne s'attend pas à un rush tout de suite. Notre souhait est qu'il y ait assez de chalands pour couvrir les frais des commerces. L'affluence devrait augmenter avec le retour des employés dans les bureaux", espère-t-il.

Tous les commerces ne rouvriront pas ce lundi. Ainsi, Nature et Découverte indique sur sa devanture qu'il ne rouvrira que le 15 mai. "Déjà, la partie Horeca du City 2 ne rouvrira pas. Sinon, tous veulent ouvrir. Les rares qui ne le font pas, c'est pour des raisons organisationnelles", explique encore Amaury De Crombrugghe.

