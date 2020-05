La connexion a été rétablie voici une dizaine de minutes.

Des milliers de clients bruxellois de Telenet étaient privés d'Internet, de téléphonie fixe et de télévision depuis hier après-midi en raison d'un dysfonctionnement. Elle a été causée par la rupture d'un câble à fibre optique survenue sur un chantier. La panne est désormais réparée. Plusieurs milliers de clients à Molenbeek, Laeken, une partie de Wemmel et Saint-Joos-ten-Noode ont été touchés par la panne.

Le câble en fibre optique, cœur du réseau Telenet, a été endommagé lundi après-midi lors de travaux à Bruxelles. "Il faut plus de temps pour résoudre ce problème, car il a fallu un certain temps avant que la cause exacte puisse être identifiée. Les mesures corona signifient également que moins de personnes peuvent travailler en même temps", explique la porte-parole.