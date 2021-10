Fin janvier, c’était sous la pluie que près de 70.000 personnes s’étaient réunies pour une deuxième marche pour le climat en quelques mois. Le but ? Mettre le monde politique sous pression pour qu'il adopte des mesures fortes en faveur de la protection du climat.

Près de deux ans plus tard et maintenant que le contexte sanitaire est plus favorable, la Coalition Climat a décidé de remettre le couvert. Des milliers de citoyens sont attendus à Bruxelles pour envoyer un message fort, à quelques semaines de la COP26. L’événement Facebook officiel rassemble d’ores et déjà 24.000 personnes. De nombreux partis politiques ont également annoncé prendre part à la manifestation.

Le rendez-vous est donné à 13h, devant la Gare du Nord de Bruxelles. Les cyclistes ouvriront la marche, suivis par les piétons. Le cortège défilera ensuite sur la petite ceinture et la rue de la Loi, pour arriver au Parc du Cinquantenaire. Là-bas, des animations et des discours sont prévus dès 16h.

© IPM Graphics

Suivez l'évènement en direct :