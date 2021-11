Jérôme Considérant est un artiste carolo qui a été contacté par la Ville de Bruxelles pour décorer les barrières de chantier de la rue Antoine Dansaert. "C’est la première fois qu’une ville fait appel à moi pour ce type de projet". Le projet était de profiter des travaux pour en faire un atout au lieu de n’être qu’inconvénient.

© J.Considérant

Une grande partie du travail de cet artiste est de détourner des panneaux de signalisation. C’est donc sans surprise que les oeuvres qui se trouve rue Antoine Dansaert ont été réalisées sur des panneaux routiers et elles prennent un sens décalé. Surnommé "Lord or terrils", l'artiste a souhaité amuser le regard et les sens des passants tout en accompagnant les commerçants locaux en période de chantier.

L’exposition a démarré ce samedi 6 novembre et sera accessible jusqu’au 30 novembre.