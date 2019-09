La cour d'appel de Bruxelles a reconnu, vendredi matin, quatre membres d'une même famille coupables d'assassinat. Ceux-ci ont écopé de peines allant de 12 à 22 ans de prison.

La victime, Pantelis K., un Grec âgé de 37 ans, avait été battu à mort par les prévenus, issus de sa belle-famille, à coups de battes de base-ball, de pied-de-biche et de couteaux, sur la terrasse d'un café à Neder-over-Heembeek en juillet 2014. La cour a confirmé le jugement qui avait été prononcé en première instance, reconnaissant les quatre prévenus coupables d'assassinat. Elle a confirmé la peine de 22 ans de prison prononcée à l'encontre de Mohamed Yassine H., celle de 15 ans de prison prononcée à l'encontre de Farid H. et celle de 12 ans de prison prononcée à l'encontre de Kawter H.

La cour a par contre aggravé la peine de 10 ans de prison prononcée à l'encontre de Mourad B., la portant à 15 ans.

Mohamed Yassine H. a été reconnu coupable d'être le principal auteur de l'assassinat. Son oncle, Farid H., ainsi que sa tante, Kawter H., et son oncle par alliance, Mourad B., ont également été reconnus coupables comme co-auteurs.

Ces quatre personnes ont mené, le 14 juillet 2014, une expédition punitive contre Pantelis K., le beau-frère de Mohamed Yassine H. La victime avait été battue à mort, à coups de batte de base-ball, de pied-de-biche, de chaînes et de couteau sur la terrasse d'un café à Neder-over-Heembeek.

Pantelis K., ressortissant grec de 37 ans, était marié à deux soeurs de Mohamed Yassine H., Yousra et Mounia. Selon l'enquête, il faisait preuve de violence à leur égard et aurait tenté de les emmener avec lui en Syrie.

Quelques heures avant les faits, la police avait été appelée à Grimbergen au domicile de Mohamed Yassine H. et de ses parents. Celui-ci s'était plaint qu'une de ses soeurs, véhiculée par son mari, Pantelis K., venait de tenter de s'introduire dans la maison familiale où elle ne vivait plus.

Peu après, Mohamed Yassine H. avait contacté ses oncles et sa tante et tous les quatre avaient décidé de partir à la recherche de Pantelis K. Ils l'avaient aperçu sur la terrasse d'un café à Neder-over-Heembeek et l'avaient violemment agressé.

La cour n'a pas cru à la version des prévenus selon laquelle ils ne voulaient que discuter avec lui. "Leur intention était tout sauf apaisante. Ils se sont concertés, se sont armés et sont partis à deux voitures à la recherche de Pantelis K. La manière, selon les témoignages, dont leurs véhicules ont fait demi-tour en l'apercevant à Neder-over-Heembeek démontre leur volonté déterminée d'utiliser les armes qu'ils avaient emportées contre la victime", a-t-elle établi.

"Il ressort des témoignages qu'il n'y a eu aucune altercation entre la victime et les prévenus. La victime s'est immédiatement réfugiée dans le café en voyant arriver le convoi. Aucun élément ne permet de soutenir qu'elle a utilisé un couteau ou une bouteille en verre. Les prévenus se sont jetés sur elle et l'ont rouée de coups avec divers objets avant de la tirer hors du café", a-t-elle décrit.

La cour a reconnu que les faits ont été commis dans un contexte de "tensions familiales exacerbées", que les relations entre la victime et les prévenus "étaient indéniablement tendues" et que les prévenus ont "dû subir avec beaucoup de stress les violences dont Yousra et Mounia étaient victimes de la part de Pantelis K.". Néanmoins, elle a considéré que rien ne permettait d'affirmer que les prévenus ont été provoqués par la victime justifiant une réaction violente de leur part.

"Le 14 juillet 2014, ils ont décidé ensemble de se rendre chez la victime, après que la police soit intervenue. Il s'est donc écoulé un intervalle de temps assez long", a-t-elle relevé, retenant ainsi que le critère d'immédiateté de la réaction face à une agression n'est pas rencontré dans ce cas.

De plus, "les coups mortels qui ont été portés sont disproportionnés" à d'éventuelles menaces de mort qui auraient été proférées à l'égard des prévenus, a-t-elle encore signifié dans son arrêt.