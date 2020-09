Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi, deux hommes prévenus pour avoir agressé un homme avec un couteau à des peines de cinq ans de prison.

Les deux hommes avaient violemment agressé un individu à coups de couteau, rue René Henry à Anderlecht, le 11 juin 2017. Une bagarre avait mêlé quatre personnes, dont les deux prévenus et la victime. Cette dernière était blessée au niveau du thorax et des bras. Selon des témoins, elle avait été directement agressée par trois hommes qui sont descendus d'un même véhicule. Entendue par la police ensuite, la victime avait expliqué avoir eu un différend en Italie avec l'un des prévenus, sans en dire plus sur le motif de ce différend.