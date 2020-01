Un scooter a percuté vendredi deux agents de la police locale de Bruxelles à vélo, indique dimanche le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudpresse.

Les policiers ont été blessés mais ont pu interpeller le passager du scooter, tandis que le conducteur a pris la fuite.

L'incident s'est produit vers 12h15 vendredi, rue de la Croix, à Ixelles. Les deux cyclistes ont voulu contrôler le conducteur d'un scooter et son passager et leur ont donc bloqué le passage avec leur vélo. Le conducteur du deux-roues a alors accéléré, percutant les policiers. Le conducteur du scooter s'est échappé, laissant son passager sur place. Un des agents a été sérieusement blessé à la jambe mais son collègue a pu maîtriser le passager, malgré un coup de tête donné par ce dernier alors qu'il portait un casque. Le second policier a donc également été blessé. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et rébellion. Le passager a été présenté à un juge d'instruction.