Des policiers intègres. Respectés mais respectueux aussi. C’est ce que veut le nouveau patron de la zone de police Ouest, celle qui recouvre les territoires de Molenbeek, Koekelberg, Jette, Berchem-Saint-Agathe et Ganshoren.

Loin de Luc Ysebaert l’idée de dire que ce n’est pas le cas de la police aujourd’hui. Mais pour le commissaire-divisionnaire devenu chef de corps il y a tout juste trois semaines, rétablir le lien entre les citoyens et la police passe entre autres par la mise en place d’un plan d’intégrité.

On sent l’ancien policier de terrain attaché au dernier challenge de sa carrière démarrée en 1982 à Bruxelles, dans une ville dont il connaît toutes les spécificités et les difficultés qui en découlent.