Ce mardi, des berges végétales en fibre de coco ont été mises à l’eau dans le canal entre le pont Van Praet et le pont Buda.

Si vous vous promenez le long du canal bruxellois au nord du pont Van Praet, vous apercevrez ces plantes flottantes sur de larges berges brunes. Ces "radeaux végétalisés" ont été mis à l’eau ce mardi par Bruxelles Environnement et le Port de Bruxelles.

Au total, sept modules baignent dans les eaux troubles du canal pour une surface de 224 m2… à savoir la plus grande superficie du genre en Europe. Pour le directeur du Port, Rainier Reekmans, ces berges vont permettre de "recréer des écosystèmes complexes, qui fournissent une contribution significative à la biodiversité du canal".

Des radeaux en coco

C’est la société écossaise Biomatrix qui a fabriqué les radeaux, après un assemblage par la société française Ecocean. Les berges sont construites en fibres de coco soutenues par une armature en fer, et recouvertes de 3.500 plantes. Des cages remplies de coquilles d’huître sont également accrochées sous le radeau afin de servir de "refuge" aux poissons et crustacés.

Le projet s’élève à 170.000€. L’entretien des structures sera réalisé par l’association bruxelloise Canal It Up. Si l’expérience s’avère concluante, les instances régionales envisagent d'ailleurs d’ajouter des radeaux supplémentaires afin d’arriver à une superficie de 440 m2.

Le projet se veut également pédagogique. Une trentaine d’élèves bruxellois étaient présents ce mardi pour confectionner les radeaux.

Le difficile équilibre entre industrie et nature

Cette action de biodiversité est loin d’être un fait isolé au Port de Bruxelles. Le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron (Écolo), rappelle que le volet environnemental fait partie intégrante du contrat de gestion du Port, et que d’autres actions sont menées comme la verdurisation des berges, l'installation de nichoirs, la remise à ciel ouvert de la Senne… avec aussi l’ambition de faire du canal un lieu de promenade.

Des projets "nature" auparavant presque inexistants sur le canal, et qui soulèvent aujourd'hui la question de la place des industries portuaires dans la capitale belge. "L’enjeu est de faire coexister l’activité productive et l’écologie. Il faut conserver ces activités à Bruxelles pour répondre à nos besoins. Les nouvelles entreprises sont d’ailleurs sensibilisées à ces thématiques et beaucoup s’inscrivent déjà dans une optique circulaire", assure le ministre régional.