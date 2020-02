Une vingtaine d'établissements scolaires bruxellois bénéficieront de travaux de rénovation cette année. La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) prévoit pour cela un budget de cinq millions d'euros, indique La Capitale.

Parmi les établissements concernés, l'athénée royal de Ganshoren bénéficiera de la réparation des infiltrations à la toiture et de la sécurisation des pompiers. A Bruxelles 2, à Laeken, c'est la chaufferie au gaz qui sera rénovée tandis qu'à Molenbeek, la réparation urgente d'infiltrations en toiture est prévue à l'athénée Toots Thielemans. A Uccle 2, c'est la rénovation de la chaufferie, avec passage au gaz qui est au programme.

"Les travaux ayant trait au chauffage sont considérés comme prioritaires et urgents. Un budget de plus d'un million d'euros y est consacré cette année", précise le cabinet du ministre en charge des bâtiments scolaires Frédéric Daerden (PS) à nos confrères.

Le ministre en charge des bâtiments scolaires a récemment fait adopter une stratégie globale de rénovation par le gouvernement de la FWB. Celle-ci se décline en trois axes. Le premier vise à adapter les bâtiments scolaires à leur époque et aux nouvelles méthodes pédagogiques, à la transition climatique, à l'égalité filles-garçons, etc. Le deuxième axe entend répondre aux urgences sécuritaires tandis que le troisième vise à optimaliser les performances énergétiques, les moyens pédagogiques et les capacités d’accueil des établissements de l'enseignement supérieur.