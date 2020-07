Depuis quelques années, Bruxelles est devenue une destination de choix pour les abeilles... Fidèle à son projet de développement durable, le Martin's Brussels EU, l'un des 14 hôtels du groupe Martin's Hotels, accueille depuis le mois d'avril, 4 ruches installées sur le toit. La première récolte de ce miel d' "hôtel" a eu lieu ce 15 juillet.

L'avantage pour le miel de ville : il est beaucoup moins pollué que celui issu de champs parsemés d'engrais et de pesticides. De plus le terrain de jeu des abeilles de ville est beaucoup plus diversifié ce qui aurait pour résultat une récolte plus abondante qu'en milieu rural.

En plein coeur du quartier européen, les 40.000 abeilles des 4 ruches du Martin's Brussels EU ont pour terrain de chasse les parcs et jardins jouxtant le Berlaymont et la rue de la Loi. Une aubaine pour ces butineuses qui opèrent dans un rayon de 3km, territoire qui englobe le parc Léopold et celui de Bruxelles.