Il s'agit au départ d'une initiative citoyenne née au début du premier confinement en mars dernier. L'association Jeunesse Bruxelloise a mis à disposition des bénévoles ses locaux situés place Eugène Verboekhoven à Schaerbeek. Ils ont fourni une centaine de repas chauds quotidiens en fin de journée dans les premiers temps et sont montés jusqu'à un maximum de 1.300 avant de revoir à la baisse la production. Au fort de l'initiative lors de la première vague, plus de 26.000 repas ont été distribués sur place en un mois. Des responsables de squats ou d'initiatives sociales venaient aussi chercher des colis de nourriture.

Après le premier confinement, une continuité a été assurée pendant l'été au rythme de 2 à 3 repas chauds par semaine.

Afin de ne pas générer de rassemblement, l'association s'est organisée différemment sous la 2e vague. Les taxis du coeur ont été lancés mi-octobre à Bruxelles, à l'instar d'une initiative portant le même nom qui est organisée en région parisienne. Ils rassemblent pour l'instant 65 chauffeurs de taxis, en plus des autres personnes qui font fonctionner le projet. Le week-end dernier, les taxis du coeur ont livré plus de 650 colis à des familles en difficulté. Dimanche, des distributions ont été faites dans des squats. Lundi, ils ont apporté des couvertures, coussins et repas aux sans-abri.

"Les taxis ont du temps car c'est très calme en ce moment", explique Abdelkarim Dari. "Avec les aides, ils arrivent à s'en sortir. Quand ils distribuent les colis, ils se rendent compte que des gens vivent dans des conditions bien plus difficiles qu'eux. C'est une crise historique ce qu'on vit avec le Covid-19 et on essaie de se montrer solidaires".

SBAR fonctionne sur base de dons de citoyens versés directement auprès de fournisseurs de denrées alimentaires, qui livrent des palettes à l'association.