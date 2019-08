Personne n'a su aider jusqu'à présent le propriétaire de la pisciculture.









"Cela vient probablement des produits qu'ils ont utilisés, détaille-t-il. Ils ont cassé du bêton le 22 août et du quartz s'est répandu partout aux alentours. Les toits, les arbres et la surface de l'eau sont maculés d'une poudre blanche". S'il s'agit d'un véritable désastre pour l'homme de 75 ans, cela pourrait également avoir une conséquence environnementale plus large puisque l'eau se déverse dans un cours d'eau qui lui-même se jette dans la Dendre. "J'ai contacté la police, les pompiers, le service des eaux et celui qui s'occupe du milieu, pour le moment, personne n'a su m'aider, regrette Guy. Les poissons morts flottent encore à la surface de mon étang et je ne sais pas comment les faire partir".





Les services chargés des travaux sont toutefois venus ce lundi matin nettoyer les résidus de quartz émis au cours des jours précédents. Un premier pas, certes, mais qui ne risque pas de résoudre le problème de Guy qui a désormais sur les bras des tonnes de poissons morts.

"C'est une catastrophe", réagit Guy Vermeiren, retraité de 75 ans. Le Bruxellois a découvert ce week-end son étang à Schepdaal complètement dévasté. Des tonnes de poissons morts flottant à la surface, une puanteur abominable: une surprise dont le pensionné se serait bien passé. "C'est 20 ans de travail qui sont foutus", s'émeut Guy. Selon ce dernier, pas moins de trois tonnes de poissons, comprenant des carpes et des koïs ont péri en deux jours. La cause? Le Bruxellois pense que le problème vient de travaux effectués dans la rue qui jouxte son lac naturel appartenant à sa famiile.