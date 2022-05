Une semaine plus tard, le vendredi 20 mai, un chantier commencera dès le matin à hauteur de Kraainem, toujours vers Bruxelles. La bretelle d'accès à cette localité et 100 mètres de la voie de droite recevront une nouvelle couche d'asphalte. Les travaux devraient être terminés le même jour, pour 17h00.





A peine ces travaux terminés que d'autres, encore de réasphaltage, débuteront dans l'autre sens le soir-même, en direction de Liège, entre la limite entre la Région bruxelloise et le pont surplombant le R22 (boulevard de la Woluwe). Il y aura toujours au moins une bande disponible pour le trafic. Ces opérations devraient être terminées pour le lundi 23 mai à 6h00.





Plus loin sur l'E40 vers Liège, à hauteur de l'échangeur d'Heverlee, la bretelle vers l'E314 recevra, elle aussi, une nouvelle couche d'asphalte. Les travaux auront lieu ici dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai. La circulation sera déviée via le complexe d'entrées et de sorties de Haasrode.

Pendant le week-end du vendredi 10 juin, des interventions auront lieu à hauteur de Boutersem, et ce jusqu'au lundi 13 juin à 6h00. La voie de droite en direction de Liège sera dotée d'une nouvelle couche d'asphalte sur une longueur de cinq kilomètres. Une bande restera ouverte à la circulation à tout moment. La sortie Boutersem sera également accessible.





Enfin, du vendredi 24 au lundi matin 27 juin, il y aura de nouveaux des travaux à Kraainem. La sortie en direction de Liège sera refaite. La circulation sera déviée via Sterrebeek ou Wezembeek-Oppem.

Les premiers travaux débuteront à Bertem ce vendredi 13 mai au soir. Les réparations seront effectuées sur les deux voies de droite en direction de la capitale. La route sera à nouveau libérée le lundi 16 mai à 5h00.