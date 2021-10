L'agence flamande en charge des infrastructures routières, l'Agentschap Wegen en Verkeer, va renouveler la couche supérieure d'asphalte de l'échangeur entre le ring de Bruxelles et l'E40 à Woluwe-Saint-Etienne (Sint-Stevens-Woluwe), près de Zaventem, annonce-t-elle vendredi.

Les travaux débuteront le samedi 16 octobre à 20h00 et doivent se terminer le lundi 18 octobre à 06h00.

La couche d'asphalte sera renouvelée sur une longueur d'environ 700 mètres. Sur l'E40 en direction de Bruxelles, l'entrepreneur utilisera également la voie d'évitement de gauche afin de pouvoir travailler de manière plus sûre.

Le Centre flamand du trafic tient dès lors compte d'éventuels embarras de circulation à la sortie Sterrebeek en direction de Louvain. Pendant les travaux, les bretelles entre le ring intérieur et extérieur de Bruxelles et l'E40 en direction de Bruxelles seront fermées à toute circulation. Le trafic sera dévié via Sterrebeek.