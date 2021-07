L'exposition restera visible gratuitement durant tout le week-end. Dans le cadre de la campagne Coeur bleu, un programme international de lutte contre la traite des êtres humains lancé par l'Office des Nations Unies Contre les Drogues et le Crime (UNODC), Manneken-Pis a revêtu en fin de matinée son costume offert l'an dernier par cet organe. L'Hôtel de ville, le palais d'Egmont et le parlement européen s'illumineront également de bleu en soirée à Bruxelles, à l'instar d'autres bâtiments historiques d'Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Malines, Mons, et Louvain.

Pour l'exposition réalisée par l'ASBL PAG-ASA, deux photographes professionnels ont figé en images des souvenirs de leur exploitation mis en scène par des victimes.explique Sarah De Hovre, directrice de l'ASBL PAG-ASA.. Elle estime que la Belgique dispose d'une procédure de protection parmi les plus avancées du monde, mais qu'il est difficile de trouver des victimes, notamment parce qu'elles ont peur de représailles pour elles et leurs familles si elles se mettent à parler. Pour élargir l'accès à l'aide disponible, elle préconise de renforcer les moyens des policiers et de l'inspection sociale qui sont "les yeux de l'ASBL sur le terrain".

L'ONUDC a choisi cette année le thème "la voix des victimes nous guide". "Apprendre de leurs expériences et écouter leurs conseils est essentiel pour éclairer les efforts de prévention et de protection", a fait valoir Yatta Dakowah, représentante de l'ONUDC à Bruxelles.