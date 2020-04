Ce lundi, de 10 à 17h, les seniors de la résidence Cinquantenaire ont pu parler à leurs proches installés dans des élévateurs.

Afin de rompre l'isolement des résidents de la maison de repos Cinquantenaire, située rue de la Gare à Etterbeek, la direction a mis en place une action originale et unique à Bruxelles : permettre aux résidents de parler à leurs proches depuis des nacelles surélevées installées de part et d'autre du bâtiment.

"Nous avons été contactés par la société Group F qui a déjà réalisé ce genre d'initiative en Flandre. Ils nous ont proposé de mettre gratuitement des navettes à disposition des visiteurs du home pour permettre de parler à leurs proches", explique Vincent Pauly, directeur adjoint de la résidence et infirmier coordinateur. "Nous avons deux accès et avons donc placé un camion avec nacelle devant l'entrée principale, et deux autres camions du côté jardin."

© DEMOULIN



Les visites ont été organisées de 10h à 17h. En tout, quelque cinquante résidents sur les 110 que compte la maison de repos ont pu apercevoir leurs proches et échanger quelques mots pendant dix minutes. "Le nombre maximal est de deux personnes par nacelle. Nous avons du limiter le nombre d'accès et on n'a pu contenter que la moitié des demandes. Ca a eut un succès fou et n'ont pas pu accueillir tout le monde. Les familles sont très contentes de cette initiative", poursuit Vincent Pauly.

Concrètement, les visiteurs équipés d'un harnais devaient obligatoirement porter un masque et la nacelle était désinfectée entre chaque passage.

Devant la résidence, Maggy attend son tour. "Nous avons été mis au courant de cette action via un mail envoyé par la direction la semaine dernière. Je suis venue voir ma maman âgée de 92 ans. On se parle au téléphone de manière régulière mais là, je peux directement lui parler de vive voix. C'est important de garder le contact. Imaginez-vous, ils ne peuvent pas quitter leur chambre, pas même pour aller dans le couloir ! Le temps devient très long pour eux", explique Maggy. "Alors certes, c'est un peu impersonnel depuis la fenêtre, mais c'est mieux que rien."

Philippe vient lui de voir sa maman âgée de 97 ans. "Elle va bien et garde le moral malgré cette épreuve pénible. Ma maman est en chaise roulante mais elle a encore toute sa tête. Je n'ai évidemment pas pu la serrer dans mes bras et l'embrasser et j'espère pouvoir le faire au plus vite", conclut ce médecin de profession.