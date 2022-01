La DH apprend que la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) achète des véhicules destinés à ses commissaires divisionnaires. Ils sont cinq. On ne parle pas, ici, de véhicules de patrouille, mais de véhicules de fonction. Un bel avantage pour celles et ceux qui en bénéficient, d’autant plus que cet avantage en nature était jusqu’alors réservé au seul chef de corps.