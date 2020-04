"Il s'agit d'une mesure plus symbolique qu'effective", estime l'élu Ecolo.

Ce matin, le ministre bruxellois en charge de la Santé Alain Maron (Ecolo) a fait part de ses doutes quant à l'utilité de désinfecter rues et bancs publics afin de ralentir la propagation du virus Covid-19 dans l'espace public. "Sur le sol, la durée de vie du virus est de six ou sept minutes, jusqu'à quelques heures si le sol est humide. A moins de passer dix fois par jour, ce système est inopérent", a expliqué l'élu Ecolo ce matin en commission suite à une question posée par la députée MR Aurélie Czekalski. "Il s'agit d'une mesure plus symbolique qu'effective", a-t-il poursuivi qui n'a jamais lu un tel conseil dans les différents rapports sur la question. "Néanmoins, si des instructions fédérales sont données en ce sens, nous irons dans cette direction."

Mi-mars, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir avait demandé à ses agents du service propreté de nettoyer les voiries communales à l'eau et au savon. "Nettoyer correctement à l'eau et au savon contribue à diminuer le risque de propagation du virus, explique Emir Kir. L'idée est de lancer un mouvement pour inviter les citoyens à faire de même", avait commenté Emir Kir à l'époque. Tous les matins et "aussi longtemps que ce sera nécessaire", les équipes communales désinfecteront ainsi un maximum de voiries.

La DH avait demandé l'avis d'un expert sur ce sujet. Sa réponse était sans équivoque : "Ce n'est pas de cette façon que le virus est le plus transmis. Ce dispositif a été utilisé en Chine et en Corée mais son utilité n'a pas été démontrée. Pour être réellement efficace, il faudrait constamment nettoyer les voiries. Je pense que c'est une mesure qui est plutôt destinée à calmer les craintes de la population et à montrer que la commune agit", avait assuré le virologue de l'UCL François Dufrasne.