En dix jours, deux hommes sont morts sur le chantier du Sheraton, de quoi s’inquiéter ?

Le 7 mars dernier, un ouvrier perdait tragiquement la vie suite à une chute du trentième étage du chantier dit "du Sheraton", situé place Rogier. Ce mercredi, aux petites heures du matin, c’est Jeff, un pompier Sergent-Major qui laisse derrière lui un enfant, une femme et un frère qui faisait lui aussi partie de la famille des soldats du feu. Deux décès en dix jours dans un chantier qui reste cependant nébuleux. Le Sheraton a fermé ses portes un matin de décembre 2016. Dix mois plus tard, on apprend que le prestigieux hôtel sera reconverti en appart’hôtels et chambres d’hôtel. Il fallait aller vite. "Les repreneurs ont aussi repris les contrats de clients importants, notamment ceux d’opérateurs américains qui viennent en Europe. Pour ne pas perdre ces opportunités économiques, il est essentiel pour eux d’ouvrir au plus vite", déclarait en 2018 le bourgmestre Emir Kir.