L'enfant s'était noyé dans un étang lors d'une sortie scolaire en octobre 2018. Best Kurtis Tanga avait échappé à la surveillance du personnel enseignant de son école Les Petits Goujons lors d'une promenade des 3e et 4e maternelles au château de Gaasbeek. Au total, 35 enfants étaient présents et encadrés par quatre membres du personnel, en accord avec le taux d'encadrement légal.

Durant cette excursion, Kurtis (4 ans) était tombé dans l'étang. Après avoir été sorti de l’eau, il a été pris en charge par les services de secours et transporté à l'Hôpital universitaire de Jette. Depuis lors, l'enfant est aux soins intensifs dans un état grave.

Il était sorti de l'hôpital deux mois après son accident. Il avait intégré un centre de revalidation. Mais son état ne s'est pas amélioré. "Il est dans un coma éveillé, il ouvre les yeux mais ne voit pas, il ne parle pas, ne comprend pas ce qu’on lui dit. Son cerveau est fortement touché", avait déclaré sa maman Maya Nikaise à Sudpresse l'an passé.