Un homme de Londerzeel (Brabant flamand) a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à deux ans de prison. En 2017, il avait agressé la petite-fille de son ancienne partenaire. Il a admis les faits à sa compagne et aux parents mais n'a pas comparu à son procès. En juin 2017, la jeune fille de 12 ans était en voyage à Lille (France), avec sa grand-mère et son compagnon, E.S. Une nuit, alors que la grand-mère dormait, l'homme s'est introduit dans le lit de la jeune fille et l'a caressée sous son pyjama, dans le dos, sur les fesses et les parties intimes.

La victime a rapporté les faits quelques jours plus tard à ses parents. E.S. a avoué à sa compagne qui l'a confronté.

Devant la police, il a minimisé les faits, affirmant "qu'il était également une victime, manipulée par la fille", a souligné le parquet lors du procès.

E.S. n'a pas assisté à son procès. Le tribunal l'a condamné par défaut à deux ans de prison.