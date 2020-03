Deux hommes originaires d'Amérique latine ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à deux ans de prison pour une série de vols commis dans des hôtels de la périphérie bruxelloise.

Les deux hommes s'étaient rendus en 2019 dans des hôtels à Diegem, Machelen et Zaventem. Ils accédaient aux salles à manger des établissements et profitaient du monde présent pour subtiliser des sacs à main et autres bagages appartenant aux tourists en train de se restaurer. L'affluence aidant, il était pratiquement impossible au personnel de ces hôtels de se rendre compte que les individus n'étaient pas des clients et étaient en réalité en train de commettre des vols.

Les deux hommes ont néanmoins pu être pris en flagrant délit.