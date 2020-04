C'est à Berchem-Sainte-Agathe qu'il y a le plus de malades du COVID-19.

Avec 54 personnes infectées par le COVID19 pour 25 167 habitants, soit un cas pour 466 habitants, Berchem-Sainte-Agathe est la commune la plus touchée par la pandémie de coronavirus sur le territoire régional si l'on en croit les données quotidiennes livrées par Sciensano. Un foyer avait été découvert la semaine passée dans la maison de repos. Il a fait quatre décès tandis que neuf personnes avaient contracté la maladie. La commune de Watermael-Boitsfort avait elle aussi connu une situation dramatique dans le home La Cambre. 33 résidents y avaient contracté le COVID-19. La commune la plus verte de Bruxelles recense 41 cas, soit un pour 615 habitants, et prend la deuxième marche de ce macabre podium, suivie de près par Molenbeek-Saint-Jean - un malade pour 640 habitants, 153 au total - et Woluwe-Saint-Lambert, avec un habitant malade pour 650 habitants (87 au total).

Cette statistique s'analyse difficilement, les communes regroupant plus d'hôpitaux et de maisons de repos ont forcément plus de cas. Uccle, qui déplore 110 personnes contaminées, héberge la clinique Sainte Elisabeth et de très nombreuses maisons de repos. La capitale belge, également fort fournie en hôpitaux sur son territoire, recense quant à elle 184 cas soit un pour 994 habitants. C'est à Saint-Josse (18 malades) que le taux de personnes contaminées par le COVID-19 est le plus faible : un cas pour 1 530 habitants.

Toujours selon les données fournies par l'Institut belge de santé publique, Bruxelles a enregistré, depuis le 10 mars dernier, 144 décès dus au COVID-19. Sans surprises, les plus âgés sont les plus touchés. 57 personnes décédées avaient plus de 85 ans et 55 avaient entre 75 et 84 ans. La maladie a aussi tué près de dix Bruxellois(e)s âgées entre 45 et 64 ans et deux de moins de 44 ans, un homme décédé le 22 mars, une femme décédée le 29.