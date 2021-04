En conséquence, la Commission communautaire mixte (CCM) a décidé d'ouvrir les centres de vaccination de Pacheco et de Woluwe-Saint-Pierre ce dimanche 25 avril.



Le ministre bruxellois de la Santé publique, Alain Maron, a annoncé lundi dernier qu'il souhaitait accélérer la campagne de vaccination dans la région de Bruxelles. Le lancement récent de Bru-Vax semble avoir aidé: en l'espace de trois jours, plus de 16.000 personnes ont pris rendez-vous et plus de 9.000 autres, âgées de 51 à 55 ans, se sont inscrites sur la liste d'attente.



Pour permettre cette accélération, les centres de vaccination de Pacheco et de Woluwe-Saint-Pierre seront ouverts ce dimanche toute la journée. Il reste des places dans l'un des deux centres. Ce n'est pas la première fois que le centre de vaccination de Pacheco est ouvert le dimanche. A Bruxelles, environ 70% des personnes âgées de plus de 75 ans sont vaccinées, mais la CCM veut encore augmenter ce pourcentage. De nouvelles campagnes de sensibilisation ont été mises en place. Dans ce cadre, un centre d'appel contacte les gens pour les aider à s'inscrire, répondre à leurs questions et résoudre leurs éventuels problèmes de déplacement. La phase 2 de la vaccination a débuté à Bruxelles et concerne tous les habitants âgés de 58 ans et plus et tous les patients présentant des comorbidités. Au 21 avril 2021, 308.000 vaccins avaient été administrés dans la Région Bruxelles-Capitale, dont 231.000 premières doses et 77.000 secondes doses.