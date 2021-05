Ces expériences font suite à une première menée à très petite échelle, la semaine dernière, au marché de Molenbeek-Saint-Jean, et qui a permis d'administrer 14 doses de vaccin auprès de personnes âgées de plus de 65 ans.

Histoire de ne pas prendre le risque de gaspiller le produit disponible, 150 et 120 doses ont été réservées pour les expériences menées jeudi prochain. Celles-ci sont précédées d'actions de sensibilisation au niveau local.

"Cette fois, nous allons le faire pour un public plus large, mais toujours en nous concentrant sur les personnes que nous ne pouvons normalement pas amener dans un centre de vaccination. Il s'agit souvent de personnes qui ont des difficultés à se rendre dans un centre ou qui ont des barrières linguistiques", a expliqué Inge Neven.

La vaccination des sans-abri de la Région de Bruxelles à large échelle n'est pas encore programmée. Pour ce public, on réserve le vaccin de Johnson & Johnson à dose unique mais on attend d'en connaître la disponibilité à grande échelle. Cela ne devrait plus tarder. La CCC estime qu'environ 5.000 sans-abri devront être vaccinés.