Deux fois moins de chevreuils dans la forêt de Soignes par rapport à 2013

Ils sont parmi les plus grands mammifères de la forêt de Soignes, mais aujourd’hui, leur déclin semble impossible à ignorer. Dans un rapport relayé par Bruxelles-Environnement, on recense deux fois moins de chevreuils par kilomètre d’observation parcouru qu’en 2013. Un comptage en chiffres absolus est irréalisable actuellement, alors, les experts n’ont d’autres choix que de compter les individus observés par kilomètre de marche dans la forêt, sur plusieurs parcours. De 2008 à 2013, on comptait encore environ un individu par kilomètre parcouru, un chiffre qui n’a jamais dépassé 0,75 depuis 2014 et est à 0,5 aujourd’hui.