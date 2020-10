La police de Bruxelles-Ixelles a interpellé un suspect dimanche soir après un flagrant délit de deal près de la galerie Matonge à Ixelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Une perquisition menée au domicile familial a permis de saisir au total 370 grammes de marijuana et d'interpeller également le frère du suspect pour trafic de stupéfiants et non respect des conditions de sa liberté conditionnelle. Les deux frères ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

Des agents en patrouille ont surpris un deal en flagrant délit près de la galerie Matonge. L'acheteur et le vendeur ont pris la fuite et ont été arrêtés rue du Berger. L'acheteur avait sur lui six pacsons de marijuana, ainsi qu'un tournevis et un couteau. Les policiers ont vu le dealer jeté un sac derrière les poubelles d'un snack pendant sa fuite. Celui-ci contenait 19 pacsons de marijuana. Ce dernier, âgé de 26 ans, est connu pour 46 faits judiciaires, dont cinq dossiers de vente de stupéfiants.

Une perquisition a été menée en présence d'un chien spécialisé au domicile familial du dealer, où il vit avec ses parents et ses deux frères. Son grand-frère de 28 ans est pour sa part impliqué dans 37 dossiers dont cinq de vente de stupéfiants. Dans la chambre de ce dernier, les policiers ont notamment trouvé 326,4 grammes de marijuana et du matériel de conditionnement. Le grand-frère fait l'objet d'une liberté conditionnelle émise par le tribunal d'application des peines de Bruxelles, qui requiert de sa part de ne pas fréquenter les milieux liés aux stupéfiants et de ne pas commettre d'infraction.