Mars 2022 : l’équinoxe de printemps, les dernières gelées, mais rien d’autre… Aucune actualité sur Frida Kahlo, pas d’anniversaire ni de commémoration. Pourtant, Bruxelles accueille deux expériences immersives sur l’artiste-peintre. La première, "Viva Frida Kahlo" a les droits de diffusion des œuvres et vous les projette sur les murs du Viage - Digitale Art Theatre, boulevard Anspach. "Frida Kahlo, the life of an icone", à la galerie Horta, a, selon son concepteur, le droit d’utiliser le nom de l’artiste et son image faisant d’elle "la seule exposition autorisée." Vous noterez d’ailleurs le symbole "copyright" ©, fièrement affiché partout après le nom de l’artiste par les concepteurs.